موجة برد شديد تعطل الحياة في 10 محافظات إيرانية

شفق نيوز/ أصدرت السلطات الإيرانية أمراً بإغلاق المدارس والمكاتب في عشر محافظات، يوم الأحد، لتوفير الطاقة في وقت تواجه البلاد موجة برد شديد.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، أن السلطات "أغلقت جميع المكاتب الحكومية والمدارس الأحد، وتم الترتيب لتعلم الطلاب عن بعد".

وضربت درجات حرارة صقيعية النصف الشمالي من البلاد على مدى الأيام القليلة الماضية، ما تسبب في ارتفاع في استهلاك الطاقة.

ومن بين تلك المحافظات العشر لرستان في الغرب، وسمنان في الشرق، وغيلان في الشمال.

ويأتي القرار عقب إجراء مماثل أمس السبت عندما أمرت السلطات بإغلاق مؤسسات في أكثر من 20 محافظة بسبب الظروف الجوية القاسية.

وأغلقت العاصمة طهران أمس السبت وأعيد فتحها اليوم الأحد، وهو يوم عمل في إيران، رغم تساقط الثلوج.

وأفادت "إرنا" أن بعض مناطق طهران تلقت ما يصل إلى 30 سنتيمتراً من الثلج ليل السبت إلى الأحد.

وتسبب تساقط الثلوج بتعطيل حركة المرور على نطاق واسع في أنحاء المدينة.

وشوهد بعض السكان وهم يجرفون الثلوج من الأرصفة بينما توجه آخرون إلى الحدائق للهو بكرات الثلج.

وتساقط الثلوج في شباط/ فبراير ليس بالأمر غير المعتاد في طهران، لكن البلاد تفاجأت بتساقط الثلوج الكثيف الذي صاحبه انخفاض لم يكن متوقعا في درجات الحرارة.

وأدى تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة في معظم أنحاء البلاد الأحد إلى إغلاق طرق.

وذكرت وكالة "إرنا" أن الظروف الجوية عطلت طرقا في 25 من محافظات البلاد البالغ عددها 31، وأثرت بشكل كبير في الشمال والغرب.

ونصحت السلطات المواطنين بتجنب السفر إلى هذه المناطق خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وانخفضت درجات الحرارة في 19 محافظة على الأقل إلى الصفر أو دونه الأحد، وفقاً للوكالة.

وكثيراً ما تأمر إيران بإغلاق المؤسسات التعليمية والمكاتب خلال موسم البرد، مشيرة إلى الطقس القاسي ونقص الوقود.