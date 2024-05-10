موجات حر تتسبب بوفاة عشرات الأشخاص في تايلند

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في تايلاند، يوم الجمعة، وفاة 61 شخصا منذ بداية 2024 بسبب موجة حر شديدة تجاوزت الخمسين أحيانا، تجتاح البلاد منذ أسابيع.

وحسب بيان الوزارة فأن الوفيات كانت نتيجة ضربات الشمس، والعدد الأكبر منها سجل في شمال شرق البلاد، ومعظمه من الأراضي الزراعية، وفقاً لفرانس برس.

ولمدة أسبوع تقريبًا في أبريل/نيسان، أصدرت السلطات في بانكوك تحذيرات يومية بهذا الشأن، مع تجاوز "درجة الحرارة المحسوسة" 52 مئوية.

ويحذر العلماء بانتظام من أن التغير المناخي الناجم عن أنشطة بشرية سيؤدي إلى موجات حارة أكثر تكرارا وأكثر شدة ولفترات أطول.

وفي حين تساهم ظاهرة إل نينيو في ارتفاع درجات الحرارة بشكل استثنائي هذا العام، إلا أن آسيا تشهد زيادة بنحو يتخطّى المتوسط العالمي، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة.

ونصح أبيشارت فاشيرافان، رئيس قسم مكافحة الأمراض في وزارة الصحة التايلاندية، الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مزمنة بالبقاء في منازلهم.

وهذا العام، تأخر موسم الأمطار في ظل استمرار طقس حار وجاف لفترة أطول من المعتاد في البلاد.

وشهدت بعض مناطق البلاد عواصف رعدية هذا الأسبوع أدت لانخفاض درجات الحرارة، لكنها دفعت السلطات إلى التحذير من حدوث فيضانات مفاجئة.

وفي أبريل /نيسان، سجلت المملكة الآسيوية حرارة بلغت 44,2 درجة مئوية في مقاطعة لامبانغ (شمال)، وهي قريبة من الرقم القياسي الوطني المسجل العام الماضي (44,6 درجة مئوية).