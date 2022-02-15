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مواقع وزارة الدفاع والمصارف الأوكرانية تتعرض لهجوم.. هل بدأ الغزو الروسي؟

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-15T17:20:06+0000
مواقع وزارة الدفاع والمصارف الأوكرانية تتعرض لهجوم.. هل بدأ الغزو الروسي؟

شفق نيوز / أعلن مركز الأمن السيبراني في أوكرانيا، مساء الثلاثاء، تعرض عدد من المواقع الإلكترونية بينها موقع وزارة الدفاع، إلى هجوم إلكتروني من نوع (DDOS).

وبحسب معلومات أوردها المركز الأوكراني، فإن "الهجوم الإلكتروني، محاولة لجعل الخدمة عبر الإنترنت غير متاحة للمستخدمين، على مواقع وزارة الدفاع والقوات المسلحة ومصرفي    privat bank  لـ Oschad bank، وأن العديد من العملاء غير قادرين على الوصول إلى الخدمات والمعاملات".

وأوضح المركز، أن "خلال الساعات القليلة الماضية تعرض Privat bank للهجوم الإلكتروني، وهناك أيضا مشكلات في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لـOschad bank".

وطمأن المركز الأوكراني، المواطنين بعدم وجود تهديدات لأموالهم المودعة في Privat bank بسبب الهجوم".

يأتي ذلك في وقت تتجه فيه أنظار العالم نحو شرق أوروبا، وتحديدا إلى أوكرانيا، البلد الذي يستعد لأسوأ السيناريوهات التي تقول إن غدا الأربعاء سيكون "يوم الغزو".

وفي إطار ذلك، تفاجأ الرأي العام الدولي بإعلان انسحاب روسي جزئي من حدود أوكرانيا، في مؤشر قد يأخذه البعض على أنه بداية وقف للتصعيد.

 

 

 

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