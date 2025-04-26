"مواد كيمياوية".. معلومات أولية عن سبب انفجار الميناء الإيراني

شفق نيوز/ كشفت الحكومة الإيرانية، يوم السبت، تفاصيل أولية عن انفجار ميناء "شهيد رجائي" بمدينة بندر عباس جنوبي البلاد، الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى ومئات الجرحى.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس"، إن عددا من الحاويات التي كانت مكدسة في أحد أطراف الميناء يُحتمل أنها احتوت على مواد كيمياوية، وهو ما قد يكون قد تسبب بالانفجار الضخم.

وأوضحت مهاجراني، أن تحديد السبب الدقيق للحادث سيستغرق بعض الوقت، مشددة على أن "إصدار بيان دقيق وتخصصي حول طبيعة الانفجار سيظل صعباً ما لم يتم إخماد الحريق بشكل كامل".

في السياق ذاته، أشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن "التقصير في التعامل مع المواد القابلة للاشتعال كان عاملا مساهما" في وقوع الانفجارات، بينما أكدت الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية أن منشآت النفط في الميناء لم تتأثر بالحادث.

ووفقاً لوسائل الإعلام الرسمية، فقد أسفرت الانفجارات حتى الآن عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 516 آخرين، مع استمرار جهود الإنقاذ والسيطرة على الحريق الذي تسبب في تصاعد دخان كثيف غطى سماء المنطقة وأدى إلى تعتيم الأجواء.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أصدر أوامره بإجراء تحقيق شامل في ملابسات وأسباب الانفجارات، وسط حالة من الترقب الرسمي والشعبي لنتائج التحقيقات النهائية.