مواجهة جوية بين مقاتلات أميركية وصينية فوق البحر الأصفر

شفق نيوز- سيئول

كشفت وكالة "يونهاب"، يوم الجمعة، عن وقوع مواجهة جوية قصيرة بين مقاتلات القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية ومقاتلات صينية فوق البحر الأصفر.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية، أن عدة طائرات من طراز "إف-16" تابعة للقوات الأميركية في كوريا الجنوبية أقلعت من قاعدة أوسان الجوية في مدينة بيونغ تيك التي تقع على بعد حوالي 60 كيلومتراً جنوب سيئول، في وقت متأخر من يوم الأربعاء وحلقت فوق المياه الدولية في البحر الأصفر.

وأضافت أن المقاتلات الأميركية حلقت في منطقة تقع بين منطقتي تحديد الهوية لكل من كوريا الجنوبية والصين، ما دفع الجيش الصيني إلى إرسال مقاتلاته إلى الموقع، ولكن لم يحدث أي اشتباك.

وأشار إلى أن القوات الأميركية في كوريا الجنوبية أبلغت الجيش الكوري الجنوبي بخطتها قبل التدريبات، لكنها لم تذكر تفاصيلها، بما في ذلك الغرض من التدريبات.

بدورها، قالت وزارة الدفاع في سيئول إنها لا تستطيع تأكيد تفاصيل التدريبات، مبينة أن الجيش الكوري الجنوبي والقوات الأميركية في كوريا الجنوبية يحافظان على وضع دفاعي مشترك قوي.

وتأتي التدريبات الأخيرة وسط تكهنات بأن واشنطن ستسعى إلى إعادة تعريف دور القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، حيث تدفع للتركيز على مواجهة التهديدات الصينية، بينما تحث حلفاءها على تحمل أعباء أمنية أكبر.