مواجهة بين الجيش الأمريكي وطائرتين مسيرتين في اليمن

شفق نيوز/ أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى، اليوم الخميس، أن قواتها شنت ضربات دفاع عن النفس ضد طائرتين مسيرتين في اليمن.

وقالت القيادة في بيان نشرته على موقع X: "في حوالي الساعة 7:14 مساء (بتوقيت صنعاء)، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات دفاع عن النفس ضد طائرتين جويتين بدون طيار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والتي شكلت تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وأضاف البيان: "‏يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) أمس الأربعاء أن القوات البحرية التابعة لها نفذت عملية استهداف لسفينة "ترو كونفيدنس TRUE CONFIDENCE" الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة وأدت إلى نشوب حريق فيها.

وفي وقت لاحق أعلنت السفارة البريطانية لدى اليمن مقتل بحارين اثنين على الأقل، إثر استهداف السفينة "ترو كونفيدنس" في خليج عدن.

وكشفت القيادة الوسطى الأمريكية فجر اليوم الخميس، عن حصيلة جديدة لقتلى الهجوم الحوثي على السفينة، مرفقة صورا للسفينة "ترو كونفيدنس" التي أصيبت في الهجوم، "حيث أبلغ الطاقم المتعدد الجنسيات عن مقتل ثلاثة أشخاص، وأربعة إصابات على الأقل، ثلاثة منهم في حالة حرجة".

المصدر: RT - X