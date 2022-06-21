مواجهة بين البحرية الأميركية والحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز

شفق نيوز/ أفادت البحرية الأميركية، اليوم الثلاثاء، بأن قواتها دخلت في مواجهة "متوترة" مع الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقال الأسطول الخامس الأميركي، المتمركز في الشرق الأوسط، إن ثلاث سفن تابعة للحرس دخلت في مواجهة "غير آمنة وغير مهنية" لدى عبور السفينتين "يو إس إس سيروكو" و"يو إس إن إس تشوكتاو كاونتي"، الاثنين، في المضيق.

وأضافت البحرية أن أحد الزوارق الإيرانية الثلاث انطلق نحو السفينة "سيروكو" بسرعة عالية قبل أن يغير مساره، مما دفع السفينة إلى إطلاق شعلة تحذير أثناء المواجهة أيضا.

ولم تعترف إيران على الفور بالحادث الذي وقع في المضيق، والذي يمر عبره خُمس إجمالي تجارة النفط في العالم.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، جراء تعثر المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، ورفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستويات عالية.