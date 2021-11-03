مواجهة بحرية بين قوات ايرانية ومدمرة أمريكية في بحر عمان

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاربعاء، بأن الحرس الثوري أفشل محاولة للجيش الأمريكي لاحتجاز شحنة نفط من ناقلة إيرانية في بحر عمان.

وذكرت قناة "الخبر" الإيرانية أن مدمرة أمريكية أوقفت تلك الناقلة الإيرانية في البحر ونقلت كميات من النفط منها إلى ناقلة أخرى، مشيرة إلى أن قوات الحرس الثوري بدورها نفذت عملية إنزال جوي للسيطرة على الناقلة الإيرانية ووجهتها نحو مياه الجمهورية الإسلامية، رغم محاولات أمريكية لاستعادة السيطرة عليها.

وتعهدت القناة بنشر لقطات قليلة توثق مواجهة وقعت بين قوات الحرس الثوري والمدمرة الأمريكية خلال الحادث.

كما قال التلفزيون الإيراني الرسمي في اخبار عاجلة، إن بحرية الحرس الثوري تصدت لمحاولة أمريكية لمصادرة شحنة من النفط الإيراني في بحر عمان

وأشار التلفزيون الإيراني الى أن القوات الأمريكية سيطرت على ناقلة إيرانية للنفط قبل تدخل الحرس الثوري لتحريرها

ونوه إلى أن أفراداً من الحرس الثوري نفذوا إنزالا عسكريا على ناقلة النفط المصادرة لتحريرها.

بدورها أعلنت قناة العالم الايرانية، احباط ما وصفتها بـ" محاولة أمريكية لسرقة النفط الإيراني في بحر عمان"، موضحة أن "القوات الأمريكية تعقبت بالمروحيات والمقاتلات حاملة النفط لكنها اندحرت خائبة بتصدي قوات حرس الثورة الإسلامية الباسلة لها".

وأشارت إلى أن "جميع محاولات القوات الأمريكية لصد مسار حاملة النفط باءت بالفشل وهي الان آمنة في مياه الجمهورية الإسلامية"، مؤكدة "إحباط محاولة أمريكية لقرصنة النفط الإيراني في بحر عمان من قبل قوات حرس الثورة الإسلامية".

أما وكالة "فارس" الإيرانية فقالت، إن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط أمريكية بعد السيطرة عليها في عملية إنزال