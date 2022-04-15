مواجهات بين فلسطينيين والأمن الإسرائيلي قرب المسجد الأقصى

شفق نيوز/ اندلعت مواجهات بين مصلين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، في ساحات المسجد الأقصى، فجر الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، عن شهود عيان، قولهم، إن قوات إسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المصلين، ما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوفهم.

وأشار الشهود إلى أن عددا من عناصر القوات الإسرائيلية اعتلوا أسطح المباني قرب باب السلسلة في محيط المسجد الأقصى.

ولم يصدر بيان بعد من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة حول أحداث المسجد الأقصى في الجمعة الثانية من شهر رمضان.

وكانت المنظومة الأمنية والعسكرية في إسرائيل، قررت رفع حالة التأهب في صفوفها تحسبا لاشتداد حالة التوتر الأمني خلال عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ صباح يوم الجمعة ويستمر لمدة سبعة أيام.

وكانت جماعات يهودية متطرفة، قالت إنها ستقوم بذبح قرابين في باحات المسجد الأقصى، لكن الحكومة الإسرائيلية نفت أي وجود لتلك المخططات.

في المقابل، حذرت فصائل فلسطينية في مواقف متعددة من أن ”محاولة تنفيذ مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة في المسجد الأقصى سيؤدي لمزيد من التصعيد“.