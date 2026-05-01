مهلة الـ60 يوماً تُشعل خلافاً بين الجمهوريين والديمقراطيين

شفق نيوز- واشنطن

طالب أعضاء مجلس الشيوخ من "الجمهوريين"، إدارة الرئيس دونالد ترمب، بتوضيح كيفية تفسيرها للمهلة الزمنية البالغة 60 يوماً بموجب قانون صلاحيات الحرب ضد إيران.

ووفقاً لوسائل إعلام أميركية، فإن أهمية هذا الطلب تكمن في أن الموعد النهائي للستين يوماً يقترب، ما يلزم الرئيس إما بالحصول على تفويض من الكونغرس أو بإنهاء العمليات العسكرية.

إلا أن وزير الحرب بيت هيغسيث، قدم وجهة نظر مختلفة خلال شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوح، حيث أشار إلى أن الساعة يمكنها "التوقف أو التوقف المؤقت" خلال فترة وقف إطلاق النار.

وقال السيناتور تود يونغ للصحفيين: "يبدو أنه قدم هناك بعض المرونة لنفسه، وسنلقي نظرة على أي شيء يرسلونه إلينا".

وأضاف يونغ: "من المفترض أنهم سيتواصلون بشكل رسمي، فقد اتبعوا حتى الآن وبطريقة حذرة للغاية قانون صلاحيات الحرب".

من جانبه، قال السيناتور جوش هاولي: "أتخيل أن الإدارة سترسل لنا نوعاً من الإخطار الرسمي يحدد موقفها بموجب القانون، إما بطلب 30 يوماً إضافية، أو بجني الحاجة إلى وقت إضافي لأسباب محددة".

في المقابل، رفض الديمقراطيون بشدة حجة هيغسيث، حيث أوضح السيناتور تيم كين، أن "وقف إطلاق النار يعني عدم سقوط قنابل، لكنه لا يعني غياب الأعمال العدائية، فإذا كنا نستخدم الجيش الأميركي لفرض حصار على كل ما يدخل إلى إيران ويخرج منها، فهذا لا يزال عداءً".

وأوضح كين، أن "هذه الإجابة أظهرت أنهم يعرفون أن لديهم مشكلة الستين يوماً، ويحاولون تقديم مبرر للتفلت منها".

يذكر أن الجدل الدائر حول مهلة الـ60 يوماً مع إيران يعيد إلى الأذهان صراعاً مماثلاً بين الكونغرس والبيت الأبيض خلال النزاع في ليبيا عام 2011.