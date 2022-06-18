مهرّبة من دولة عربية.. إيران توقف سفينة أسلحة "باردة" وتعتقل المتورطين

شفق نيوز / أعلنت قيادة حرس الحدود الإيرانية، اليوم السبت، توقيف سفينة شحن تحمل أسلحة "باردة" مهربة من احدى الدول العربية في إحدى موانئها الجنوبية واعتقال سبعة مهربين شاركوا في العملية.

وقال قائد حرس الحدود في محافظة بوشهر جنوبي إيران يد الله شرفي، في تصريحات إعلامية لوكالة أنباء فارس واطلعت عليها شفق نيوز إن "في إطار تنفيذ خطة مكافحة تهريب السلع والعملات الاجنبية، وبعد اتخاذ إجراءات استخبارية وعملياتية هادفة من قبل حرس الحدود، تم توقيف سفينة شحن تحمل بضائع مهربة ومحظورة قادمة من دولة عربية في ميناء كناوة". من دون ذكر اسم الدولة.

وتابع شرفي: "بالتنسيق مع السلطة القضائية وتفتيش السفينة المصادرة، تم اكتشاف 3600 نوع من الأسلحة الباردة، بما في ذلك الخناجر وأنواع مختلفة من السكاكين"، مؤكدا اعتقال 7 أشخاص متورطين في عملية التهريب".