مهدداً دول الشرق الأوسط.. لابيد: لن نوقف الحرب حتى نقتل هؤلاء الـ6

شفق نيوز/ طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، بعدم إيقاف إسرائيل الحرب ضد غزة حتى تقتل 6 شخصيات رئيسية في حركة "حماس"، مبينا ان عدم قتلهم يعني عدم الانتقام للقتلى الإسرائيليين "كي لا يعبث معنا أحد في الشرق الأوسط".

وأوضح لابيد خلال اجتماع كتلة "يش عتيد": "يجب ألا نتوقف حتى نقتل ستة أشخاص في حركة حماس، هم يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية وصالح عاروري وخالد مشعل ومروان عيسى".

وأكد أن إسرائيل لن تكون انتقمت لقتلاها حتى تتأكد من موت هؤلاء الستة": "قبل أن يموتوا لن تعتبر إسرائيل أنها انتقمت لقتلاها ولن يفهم الشرق الأوسط أنه لا يجب العبث معنا".

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ 24 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مختلف أرجاء قطاع غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر عن وقوع آلاف القتلى والجرحى الفلسطينيين.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 8 آلاف قتيل و20 ألف جريح إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.