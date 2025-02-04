مهدداً بـ"القضاء على إيران".. ترامب- نتنياهو: غزة انتهت

شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، إن "هناك الكثير من الحرائق في المنطقة، وسنعمل على إطفائها جميعًا"، مُشيرًا إلى أن دولًا، مثل مصر والأردن، "ستقبلان اللاجئين الفلسطينيين القادمين من غزة".

وأضاف في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "غزة أصبحت موقعًا للخراب، لم يعد فيها مبنى قائم.. إنها تبدو كالجحيم".

وذكر: "لا يمكننا السماح للناس بنسيان مذبحة 7 أكتوبر، البعض يتظاهر بأنها لم تحدث، تمامًا كما حدث مع الهولوكوست"، وفق قوله.

وبشأن إيران، أشار إلى أنه عندما كان رئيسًا لم يكن لديها أموال لتمنحها لحركة حماس أو "حزب الله"، ولم يكن من الممكن أن تحدث مذبحة السابع من أكتوبر، مشددًا على أنه لن يسمح لطهران بالحصول على الأسلحة النووية.

من جهته، قال نتنياهو إن "75% من الناس اعتقدوا أننا لن نستطيع استعادة الرهائن، لكننا فعلناها"، مشددًا على أن "إسرائيل لن تتنازل عن أهدافها، ولن تسمح لحماس بالبقاء في غزة".

وقبيل ذلك وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة بشأن إيران، تمنعها من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أنه كان "مترددا في ذلك" وأن الأمر "كان صعبا للغاية".

وقال ترامب، إنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وأضاف ترامب: "نأمل ألا نضطر إلى استخدام المذكرة وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مع إيران".

واعتبر أن "إيران باتت قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي" لكنه أكد أنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني.

وحذر ترامب من أنه إذا فكرت إيران أو حاولت قتله "سنقضي عليها" وفق تعبيره، وأضاف "لدينا الحق في منع بيع النفط الإيراني إلى دول أخرى".