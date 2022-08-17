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مهاجم سلمان رشدي: الخميني "شخص عظيم" ولم أقرأ سوى صفحتين من "آيات شيطانية"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-17T19:40:57+0000
مهاجم سلمان رشدي: الخميني "شخص عظيم" ولم أقرأ سوى صفحتين من "آيات شيطانية"

شفق نيوز/ بعد أيام على حادثة طعن الروائي البريطاني سلمان رشدي، أكد المشتبه فيه بتنفيذ العملية هادي مطر أنّه يحترم آية الله روح الله الخميني، لكنه لم يقُل ما إذا كان هجومه جاء بإلهام من فتوى أصدرها المرشد الإيراني الراحل، وفقاً لمقابلة مع صحيفة "النيويورك بوست" نُشرت اليوم الأربعاء.

وأضاف مطر للصحيفة أنّه لم "يقرأ سوى صفحتَين" من رواية رشدي "آيات شيطانية"، وأنّ فكرة الذهاب إلى مكان إلقائه للمحاضرة جاءته عندما قرأ تغريدة عبر "تويتر" في الشتاء الماضي تعلن عن زيارة المؤلف لمؤسسة تشاوتاكوا.

وكان من المقرر أن يُلقي رشدي (75 عاماً) محاضرة في المؤسسة الواقعة في غرب نيويورك عن الحرية الفنية عندما هرع مطر البالغ من العمر 24 عاماً إلى المنصة وطعن الكاتب الهندي المولد يوم الجمعة الماضي، وفق ما ذكرته الشرطة.

ونقلت الصحيفة عن مطر قوله، في مقابلة بالفيديو من سجن مقاطعة تشاوتاكوا، قوله: "أنا أحترم آية الله. أعتقد أنه شخص عظيم. ولن أقول أكثر من ذلك". وقال مطر عن رشدي: "لا أحبه أبداً".

وقال مطر للصحيفة: "إنّه شخص هاجم الإسلام، لقد هاجم معتقداتهم"، مضيفاً أنّه شاهد مقاطع فيديو لرشدي على موقع "يوتيوب".

وذكرت الصحيفة أنّ مطر نفى صلته بالحرس الثوري الإيراني.

وقال ناثانيال بارون، محامي مطر الذي عيّنته المحكمة، إنّه لم يكُن يعلم أنّ "النيويورك بوست" اتصلت بموكله لإجراء مقابلة.

وأضاف لـ"رويترز": "لم أصرح لأي مصدر خارجي، سواء بمساعدة الحكومة أو بدونها، بالاتصال بموكلي".

ودفع مطر، وهو من فيرفيو بولاية نيوجيرسي، بأنّه غير مذنب بتهمتي الشروع في القتل والاعتداء خلال مثوله أمام محكمة يوم السبت.

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