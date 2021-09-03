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مهاجرون عراقيون يواجهون السلاح والكلاب في محاولة صدهم من العبور لأوروبا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-03T06:26:41+0000
مهاجرون عراقيون يواجهون السلاح والكلاب في محاولة صدهم من العبور لأوروبا

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس لجنة الحدود في بيلاروس، رومان بودلينيف، أن هناك أربع مجموعات من المهاجرين تتواجد على الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي، معظمهم من العراق وأفغانستان، مشيرا إلى أن حرس الحدود من دول الاتحاد الأوروبي يحاولون دفع اللاجئين إلى أراضي بيلاروس باستخدام القوة.

وقال بودلينيف لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الراهن نرصد أربع مجموعات من المهاجرين على الحدود، اثنتان على الحدود مع لاتفيا والأخريان على الحدود مع بولندا. يبلغ إجمالي المهاجرين في تلك المجموعات نحو 60 شخصا، معظمهم من مواطني العراق وأفغانستان".

واضاف: "من الصعب تتبع تحركات المهاجرين لأن زملاءنا من حرس الحدود من دول الاتحاد الأوروبي المجاورة يحاولون باستمرار دفع اللاجئين إلى أراضينا، بمن فيهم النساء والأطفال، غالبا باستخدام القوة البدنية والوسائل الخاصة، مع الترهيب باستخدام الأسلحة والكلاب المدربة".

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