مهاتفة "دافئة" بين نتنياهو وترامب عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية

شفق نيوز/ أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، أن الأخير أجرى اتصالاً هاتفياً مع دونالد ترامب، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال مكتب نتنياهو إنه كان من بين أول من اتصلوا بترامب، عقب فوزه في الانتخابات.

وذكر مكتب نتنياهو، في بيان، أن محادثة رئيس الوزراء مع ترامب كانت "دافئة وودية"، مضيفاً أن الاثنين اتفقا على العمل معاً من أجل "أمن إسرائيل" وناقشا "التهديد الإيراني".

وكان نتنياهو هنأ ترامب، في وقت سابق، على العودة "التاريخية" للبيت الأبيض. وقال إن عودة ترامب إلى البيت الأبيض "تقدم بداية جديدة لأميركا وتمثل إعادة الالتزام القوي بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأميركا".

وأضاف على حسابه في منصة "إكس"، أن "هذا انتصار كبير! في الصداقة الحقيقية".

وكان تحليل لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية كشف، في وقت سابق، أن نتنياهو يأمل عودة المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وفي مناسبات سابقة، صرح نتنياهو أن الإدارات الأميركية الديمقراطية، بما في ذلك إدارة جو بايدن، عملت خلف الكواليس لإسقاطه، فهناك دائما توترات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وحلفائه المقربين من جهة والحزب الديمقراطي الأميركي من جهة أخرى.