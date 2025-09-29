من واشنطن.. نتنياهو يعتذر لنظيره القطري عن هجوم الدوحة

شفق نيوز- واشنطن

اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الاثنين، عن المساس بسيادة قطر في الهجوم على العاصمة الدوحة والذي استهدف مقر إقامة أعضاء وفد حركة حماس المفاوض في 9 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأعرب نتنياهو عن أسفه لمقتل ضابط أمن قطري في الهجوم، وذلك بحسب مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وأكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نبأ الاعتذار لوكالة "رويترز".

وجاء الاتصال برئيس الوزراء القطري في الوقت الذي يجتمع فيه نتنياهو مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بوصول بعثة قطرية رفيعة من الدوحة إلى واشنطن لإتمام الاتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وهذه الزيارة الرابعة التي يجريها نتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى السلطة في كانون الثاني/ يناير الماضي. ومن المقرر أن يعقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً بعد ذلك.

وأعرب الرئيس الأمريكي أثناء وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي للبيت الأبيض عن ثقته البالغة بالتوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه "لدى استقبال ترامب لنتنياهو عند مدخل البيت الأبيض، سئل عمّا إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، أجاب بالإيجاب".

وأشار ترامب إلى أنه "واثق جداً" بشأن التوصل لاتفاق، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وكشف موقع "أكسيوس" في وقت سابق أن ترامب "يخطط للضغط على نتنياهو خلال اجتماعهما الاثنين".