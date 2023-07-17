من هي الدولة الأكبر عداوة لأمريكا ؟

شفق نيوز/ بين التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية من قبل روسيا، والمواقف النووية الأخيرة لكوريا الشمالية، والفظائع باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، من الصعب تتبع أي دولة من المفترض أن تكون "العدو" الأول للولايات المتحدة.

وبحسب أحدث تقرير نشره موقع (Visual Capitalist)، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن عدد كبير من الأمريكيين ينظرون إلى كوريا الشمالية على أنها عدو أكثر من أي دولة أخرى، حيث تم تصنيف كوريا الشمالية على أنها "عدو" من قبل 57٪ من المشاركين.

ويقول الموقع أيضاً، أن توترات جديدة على السطح ظهرت منذ ذلك الحين، حيث تواصل كوريا الشمالية تحدي الضغط الأمريكي بإجراء مزيد من التجارب الصاروخية تحت قيادة كيم جونغ أون.

وتبرز إيران، بحسب التقرير، أكثر من غيرها، حيث اعتبرها 41٪ من الأمريكيين أنها "عدو"، ما يضعها خلف كوريا الشمالية على قائمة الأعداء، على الأقل فيما يتعلق بهذا الاستطلاع الأخير.

وجاءت بعد إيران في الترتيب سوريا 32٪، والعراق 29٪ وأفغانستان 23٪.

وياتي بعدها ليبيا والصومال بنفس النسبة 20%، وباكستان 19% وفلسطين 18% والسعودية 16% واليمن 14% والإمارات 11% واسرائيل 5% ومصر 3%.

وموقع (Visual Capitalist) يركز على موضوعات تشمل الأسواق والتكنولوجيا والطاقة والاقتصاد العالمي.