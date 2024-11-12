من هو مستشار الأمن القومي لترامب؟

شفق نيوز/ سلطت وسائل إعلام غربية الضوء على عضو مجلس النواب الجمهوري مايك والتز، الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، ليتولى منصب مستشار الأمن القومي.

وقال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، إن ترامب اختار عضو مجلس النواب الجمهوري مايك والتز مستشاراً له للأمن القومي.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن ترامب اختار والتز مستشاراً للأمن القومي.

من هو مايك والتز؟

والتز هو من الموالين لترامب وهو ضابط متقاعد من القوات الخاصة بالجيش الأميركي وخدم أيضاً في الحرس الوطني برتبة كولونيل.

وانتقد والتز النشاط الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وأشار إلى حاجة الولايات المتحدة للاستعداد لصراع محتمل في المنطقة.

كما يتمتع والتز بتاريخ طويل في الدوائر السياسية في واشنطن. وكان مديراً لسياسة الدفاع لوزيري الدفاع دونالد رامسفيلد، وروبرت غيتس.

وتم انتخابه عضواً بالكونغرس في العام 2018. وهو رئيس اللجنة الفرعية للقوات المسلحة في مجلس النواب التي تشرف على الخدمات اللوجستية العسكرية. وعضو في اللجنة المختارة للاستخبارات.

ويشارك أيضاً في فرقة عمل الجمهوريين الخاصة بشؤون الصين.

وسيكون والتز مسؤولاً عن إطلاع ترامب على القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن القومي والتنسيق مع الأجهزة المختلفة.

وفي حين انتقد إدارة الرئيس جو بايدن بسبب الانسحاب من أفغانستان في العام 2021، أشاد والتز علنا بآراء ترامب في السياسة الخارجية في أكثر من مناسبة.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، قال والتز إن آراءه تطورت، فبعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، دعا إدارة بايدن إلى توفير المزيد من الأسلحة لكييف لمساعدتها في صد القوات الروسية.

ولكن خلال حدث الشهر الماضي، قال والتز إنه لا بد من إعادة تقييم أهداف الولايات المتحدة في أوكرانيا.

وتساءل والتز "هل من مصلحة الولايات المتحدة أن نستثمر الوقت والثروة والموارد التي نحتاج إليها بشدة في المحيط الهادي الآن؟".