من هو حسين اركاني الذي رصدت واشنطن ملايين الدولارات لقاء أي معلومات عنه؟

شفق نيوز/ رصدت الولايات المتحدة، جائزة قيمتها 15 مليون دولار لمن يزودها بمعلومات عن رجل الأعمال الإيراني حسين هاتفي اردكاني الذي يدير شبكة دولية ساعدت الحرس الثوري الإيراني في الحصول على تكنولوجيا متقدمة لتطوير وسائل قتالية، منها مسيّرات هجومية، وفقًا لموقع Rewards for Justice التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية رفع لائحة اتهام ضد الإيراني حسين هاتفي أردكاني، والصيني غاري لام، العاملين لحساب شركة صينية، وذلك لارتكابهما جرائم تتصل بشراء إلكترونيات دقيقة مصنعة في الولايات المتحدة لاستخدامها في تجهيز أسلحة متطورة وطائرات دون طيار تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقررت وزارة الخزانة الأمريكية مراقبة الأصول الأجنبية لأردكاني وأفراد آخرين متورطين في شبكة المشتريات التي يستخدمها أردكاني لدعم إنتاج إيران من الطائرات دون طيار.

من هو أردكاني؟ هو من مواليد مدينة أردكان التابعة لمحافظة يزد وسط إيران، وهو يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة "بهراد كاوان للإلكترونيات" المسجلة بشكل رسمي في إيران بتاريخ 13-7-2016، ويقع مقرها في العاصمة طهران.

وتقول الشركة، بحسب ما نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية، إنها "تنشط في مجال توريدات وإنتاج وتعبئة وتوزيع وشراء وبيع واستيراد وتصدير جميع أجهزة الاتصالات وجميع السلع التجارية المسموح بها".

كما تقوم بـ"إبرام العقود مع جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، والحصول على القروض والتسهيلات بالريال والعملات الأجنبية من جميع البنوك والمؤسسات المالية والائتمانية المحلية والأجنبية، والمشاركة في جميع المناقصات والمزايدات العامة والخاصة وإنشاء فروع في جميع أنحاء الدولة وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض العامة والمتخصصة والمشاركة".

كما يترأس حسين هاتفي أردكاني شركتين أخريين مسجلتين في إيران، وهما شركة "بسامد لهندسة الترددات الإلكترونية الديناميكية"، و "نجين كوير"، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة "تدبير اريا الهندسية".

وتعد شركة "تدبير اريا الهندسية" أول شركة أسسها هاتفي أردكاني بتاريخ 26 يونيو 2012، كما ذكر موقع "رسميو" الإيراني المعني بأنشطة الشركات التجارية.

ولا يوجد أي صور لـ"حسين هاتفي أردكاني"، كما إن الإعلام الإيراني لم يقم بتغطية أي نشاط لشركاته، الأمر الذي يوحي بأنه ربما يتحرك باسم آخر.