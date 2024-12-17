من مهاباد وكوردستان انتهاء بسوريا .. من هو مستشار الجولاني للملف الإيراني؟

شفق نيوز/ عينت "هيئة تحرير الشام" الحاكمة الجديدة في سوريا مستشارا لها في الشؤون الإيرانية، وهو معروف بخطبه الجهادية، في الوقت الذي تتبنى فيه "الهيئة" علاقات مع السنة في إيران في محاولة للحد من نفوذ طهران في البلاد.

وأفادت قناة "إيران الدولية" بأن عبد الرحمن فتحي، الذي يحمل تاريخًا طويلًا في النشاط السلفي، سيقوم بدور محوري في تشكيل استراتيجية الهيئة تجاه إيران والمناطق الكوردية، وفقا لـ"سكاي نيوز" عربية.

فتحي، المعروف أيضًا باسم "أبو صفية الكوردي"، نشأ في إيران حيث بدأ دراسته الدينية في مساجد مهاباد، ومن ثم تابع دراسته في كوردستان العراق تحت إشراف عبد القادر توحيدي، وهو شخصية بارزة في حركة التوحيد للسنة الإيرانيين.

وقد كان لتوحيدي تأثيرًا كبيرًا في تشكيل معتقدات فتحي السلفية.

وأضافت شبكة إيران الدولية، أنه منذ انضمامه إلى حركة الإسلام في كوردستان في التسعينات، أصبح شخصية بارزة في الأوساط السلفية الإيرانية، بعد أن عاد إلى إيران في أواخر التسعينات، أصبح إمامًا لقرية زيفه قرب مهاباد، لكن آراءه السلفية جلبت له الكثير من المتاعب مع السلطات الإيرانية التي اعتقلته عدة مرات، وآخر اعتقال له كان في عام 2011، حيث قضى ثلاث سنوات في سجن راجيه شهر.

وغادر فتحي إيران في عام 2014، وفق المصدر، وانضم إلى الجماعات الجهادية في سوريا، حيث أصبح من الشخصيات البارزة في "حركة المهاجرين السنة الإيرانيين"، وهي فصيل من السنة الإيرانيين الذي بايع "هيئة تحرير الشام".

وفي إدلب التي تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام"، ارتقى فتحي إلى مناصب عليا، حيث عمل قاضيًا شرعيًا ومفتيًا. وتُظهِر مقاطع فيديو فتحي وهو يلقي خطبًا باللغة الكوردية، ويشيد بشخصيات مثل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن ويندد بحكام إيران باعتبارهم "روافض". وفي هذه الخطب، تعهد "بتحرير أهل السنة في إيران من الاحتلال".

ولفتت الشبكة الإيرانية إلى أن تأثير فتحي على الجهاديين الكورد تزايد في المنطقة، إذ يربط بين السلطة الدينية والاستراتيجية السياسية، ما يجعله شخصية محورية في خطط هيئة تحرير الشام الإقليمية.

وتابعت أن تعيينه مستشارا لشؤون إيران قد يكون بمثابة تحول في استراتيجية الهيئة تجاه إيران والمناطق الكوردية، في وقت يواصل فيه زعيم الهيئة، أبو محمد الجولاني، التشديد على أن إيران تمثل تهديدًا كبيرًا في سوريا.