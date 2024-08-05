من ممكن إلى محتمل.. أستراليا ترفع مستوى التهديد الإرهابي

شفق نيوز/ أعلنت أستراليا، يوم الاثنين، رفع مستوى التهديد الإرهابي من "مُمكن" إلى "مُحتمل" في وقت أشار مدير جهاز الاستخبارات إلى تصاعد "الأيديولوجيّات المتطرّفة" بعد سلسلة هجمات دامية شهدتها البلاد.

وأكد مدير منظّمة الاستخبارات الأمنيّة الأسترالية "آسيو" (جهاز الاستخبارات الداخليّة)، مايك بورغيس، عدم وجود أي دليل يؤشر إلى هجوم وشيك، لكنه قال إن هناك تهديدا متزايدا على مدى الأشهر الـ12 القادمة.

وقال بورغيس للصحافيين إنّ "البيئة الأمنيّة في أستراليا تتدهور وتُصبح أكثر تقلّبا ولا يمكن التنبّؤ بها"، مضيفاً: "سمعتموني أقول عدة مرات إن مخاوفنا الأمنية الرئيسية هي التجسس والتدخل الأجنبي... الاستخبارات تشير إلى أن هذا الأمر لم يعد دقيقا".

وأوضح "العنف ذو الدوافع السياسيّة يُضاف حاليا إلى التجسّس والتدخّل الأجنبي بوصفه أحد مخاوفنا الأمنيّة الرئيسيّة"، مشدداً على أنّ مزيدا من الأستراليّين أصبحوا متطرفين وأكثر استعداد للجوء إلى العنف لدفع قضيتهم.