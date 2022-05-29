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أمن مطار بيروت يضبط مواطن سعودي حاول تهريب "كبتاغون"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-29T13:16:33+0000
أمن مطار بيروت يضبط مواطن سعودي حاول تهريب "كبتاغون"

شفق نيوز/ كشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة تهريب 18.3 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون المخدرة الى دولة الكويت، بواسطة رجل سعودي.

وقال مولوي في بيان: "تثبت القوى الأمنية مرة جديدة أنها بالمرصاد لكل محاولات تهريب المخدرات والممنوعات، وهي تمكنت اليوم، وفي عملية نوعية، من إحباط محاولة تهريب 18.3 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون الى دولة الكويت، عبر مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت.

ولفت مولوي الى انه وخلال التحقيقات الأولية تبين أن الموقوف سعودي الجنسية، وهو مقيم في الكويت، وبحوزته أوراق أمنية كويتية".

وتابع: "على ضوء ذلك، تواصل مولوي مع الجهات الكويتية المختصة في إطار التنسيق ومواصلة التحقيقات اللازمة، الأمر الذي ينفي ما يتداوله البعض بأن الموقوف هو رجل أمن سعودي".

وأكمل المكتب بيانه: "يؤكد الوزير مولوي أن العمل مستمر لحماية مجتمعاتنا العربية من كل أنواع الأذى، مع التشديد على أن لبنان لن يكون ممرا أو منصة لتصدير الشر أو للتهريب".

 

 

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