من مخزون جيشها.. أميركا تزوّد اسرائيل بقذائف دبابات "مقابل ثمن"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم السبت، موافقة وزارة الخارجية، على إمكانية إبرام صفقة لبيع قذائف دبابات ومعدات ذات صلة لإسرائيل بمبلغ يقدر بنحو 106.5 ملايين دولار.

وقال البنتاغون في بيان أن "البيع سيكون من مخزون الجيش الأميركي ويتكون من قذائف "إم830إيه1" شديدة الانفجار متعددة الأغراض والمضادة للدبابات مع جهاز تتبع (إم.بي.إيه.تي) ومعدات أخرى ذات صلة".

وجاء في البيان، تأذن وزارة الخارجية الأميركية ببيع خراطيش "إم830إيه1" لإسرائيل مع خراطيش التتبع والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 106.5 ملايين دولار.