من كولورادو إلى كاليفورنيا.. النيران تلتهم مساحات شاسعة من غابات أمريكا

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم الاثنين، بإخلاء أحد السجون في ولاية كولورادو مع استمرار أحد أكبر حرائق الغابات في تاريخ الولاية، وسط تحذيرات للمواطنين بضرورة مغادرة منازلهم.

ووفقاً لنفس وسائل الإعلام، فإن أوامر الإخلاء قد صدرت مسبقاً لسكان المجتمعات الجبلية، في وقت كان فيه حريق "لي" قد أتى على مساحة تجاوزت 433 كيلومترا مربعا، في مقاطعتي غارفيلد وريو بلانكو، مع نسبة احتواء لم تتجاوز 6%.

من جانبه، قالت إدارة السجون في كولورادو في بيان إن "جميع السجناء البالغ عددهم 179 شخصا، تم نقلهم بأمان من مركز إصلاحية رايفل.

وأضافت أنه تم نقلهم مؤقتا إلى مجمع إصلاحية بوينا فيستا، الذي يبعد نحو 150 ميلا، أي 240 كيلومترا.

بينما، أشارت إدارة كولورادو للوقاية والسيطرة على الحرائق، إلى أن حريق لي يواصل اشتعاله بين الأشجار والشجيرات على بعد نحو 250 ميلا، أي ما يعادل 400 كيلومتر، غرب مدينة دنفر، وهو يحتل حاليا المرتبة السادسة بين أكبر الحرائق المنفردة في تاريخ الولاية.

وأوضحت أن أكثر من ألف رجل إطفاء يشارك في جهود مكافحة الحريق، مع العمل على منع امتداد النيران إلى ما وراء الطريق السريع كولورادو 13، وشمال طريق المقاطعة 5.

فيما، أصدر مسؤولو الصحة تحذيرات بشأن تدهور جودة الهواء بسبب الدخان الكثيف الناتج عن حريق "لي" وحريق "إلك" الذي يلتهم مساحة 23 ميلا مربعا، أي ما يعادل 60 كيلومترا مربعا، شرق موقع الحريق الرئيسي.

وفي جنوب ولاية كاليفورنيا، تمكنت فرق الإطفاء من احتواء 62% من حريق "كانيون" الذي تبلغ مساحته نحو 20 كيلومترا مربعا، والذي تسبب في عمليات إخلاء وتدمير سبعة مبانٍ بعد اندلاعه الخميس الماضي بالقرب من الحدود بين مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا.

أما في كاليفورنيا أيضا، فيواصل حريق "غيفورد"، وهو أكبر حرائق الولاية منذ بداية العام، التهام مساحات شاسعة تجاوزت 466 كيلومترا مربعا، في مقاطعتي سانتا باربرا وسان لويس أوبيسبو.