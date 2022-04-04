من ضمنها العراق.. روسيا ترفع قيود السفر الجوي مع 52 دولة

شفق نيوز / أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، يوم الاثنين، عزم بلاده رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية المدنية مع 52 دولة، من ضمنها دول عربية والعراق، اعتبارا من 9 نيسان الجاري، كانت قد فُرضت على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وشمل رفع قيود الطيران على الرحلات مع الدول العربية كلاً من العراق والجزائر والبحرين ومصر والكويت ولبنان والمغرب والأردن وسوريا وتونس والسعودية.

وذكر ميشوستين، خلال اجتماع للحكومة الروسية، أن "توقيع وثيقة جرى بهذا الشأن اليوم، وأن حالات الإصابة بفيروس كورونا آخذة في الانخفاض لذا فقد حان الوقت لتوسيع الوجهات المتاحة لشركات الطيران الروسية والطيران إليها.

كما شمل قرار استئناف الرحلات الجوية، الأرجنتين وأفغانستان والبوسنة والهرسك وبوتسوانا والبرازيل وفيتنام وفنزويلا وهونغ كونغ وزيمبابوي والهند وإسرائيل وإندونيسيا وكينيا وكوريا الشمالية والصين وكوستاريكا وليسوتو وموريشيوس وماليزيا ومدغشقر وجزر المالديف ومولدوفا وموزمبيق وميانمار ومنغوليا وناميبيا وبيرو وباكستان وصربيا وسيشيل وتنزانيا وتايلاند وتركيا وأوروغواي والفلبين وفيجي وسريلانكا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وجامايكا.