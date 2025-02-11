من أصول عراقية.. مقتل الأسير الإسرائيلي الأكبر سناً لدى حماس

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، مقتل "شلومو منصور" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعد أسره من كيبوتس كيسوفيم، فيما أشار إلى أن جثته لا تزال محتجزة في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "قرار تحديد وفاته استند إلى معلومات استخباراتية تم جمعها على مدار الأشهر الماضية وتمت الموافقة عليها من قبل لجنة خبراء من وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة الأديان والشرطة الإسرائيلية".

وأكد أن "الجيش يعمل طوال الحرب بأساليب متنوعة بهدف جمع معلومات عن المختطفين والمختطفات في قطاع غزة. تحديد وفاة منصور استند إلى شهادات مختطفين تم إطلاق سراحهم بالإضافة إلى معلومات استخباراتية".

وقال موقع Ynet إن "المختطف الأكبر سنا في أسر حماس لم يعد على قيد الحياة"، حيث أعلن كيبوتس كيسوفيم أن شلومو منصور، الذي اختطف من منزله في 7 أكتوبر، قتل أثناء أسره لدى "حماس"، وأن جثته محتجزة في غزة.

وأبلغت عائلة منصور، الذي كان يبلغ من العمر 85 عاما عند اختطافه، من قبل ممثلي الجيش الإسرائيلي بأنه قتل يوم الهجوم.

وجاء في بيان النعي الصادر عن الكيبوتس: "هذا واحد من أصعب الأيام في تاريخ كيبوتسنا. كان شلومو بالنسبة لنا أكثر بكثير من مجرد فرد في المجتمع.. لقد كان أبا، وجدا، وصديقا حقيقيا، والقلب النابض لكيسوفيم".

ودعا البيان "حكومة إسرائيل وقادة العالم إلى مواصلة العمل بحزم لإعادة جميع المختطفين، أحياء وأمواتا، وعدم السماح بتكرار قصص مؤلمة مثل قصة شلومو".

يذكر أن اسم شلومو ورد ضمن قائمة الأسرى المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

وكان الحساب الرسمي لإسرائيل بالعربية، قد نشر في 3 كانون الثاني/يناير 2024، تدوينة على منصة "إكس" اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، تحدث فيها عن شلومو منصور، وقال إن "عمره 86، نجا هو وعائلته اليهودية العراقية من الفرهود في العراق في 1941، في منحى تاريخي شكل بداية النهاية بالنسبة لمساهمة يهود العراق في بناء الدولة العراقية الحديثة".

وأضاف، أن "شلومو منصور، وصل الى إسرائيل مع عائلته وكان من نواة مؤسسي كيبوتس كيسوفيم جنوب البلاد. وآخر ما كان يتوقعه في عمره المديد ان يتعرض للخطف من قبل حماس في السابع من أكتوبر".