من أصول عراقية.. مذيعة ألمانية تواجه تهديدات بالقتل بعد تغطية إعلامية

شفق نيوز- برلين

سلط تقرير ألماني، يوم الخميس، الضوء على المذيعة الألمانية من الأصول العراقية "دنيا حيالي" بعد تلقيها رسائل كراهية وتهديدات بالقتل من وسائل التواصل الاجتماعي عقب تغطيتها لاغتيال الناشط الأمريكي اليميني المتطرف تشارلي كيرك.

وبدأ موقع "دويتشه فيله" بعرض قصة دنيا حيالي بقولها في مقطع فيديو باللغة الألمانية: "أيها الأصدقاء اليوم سأكون مختصرة، أعرض وأوضح ما يجري، فهذا جزء من عملنا، وأن رأى أحد أنني لا أقوم به على الوجه المطلوب، فهذا مقبول، فلكل شخص رأيه، ومن الطبيعي أن يعبر المرء عن رأيه لكن ليس بهذه الطريقة".

وأشار التقرير، إلى أن "حيالي انسحبت مؤقتاً من وسائل التواصل الاجتماعي بعد تغطيتها لاغتيال الناشط الأمريكي اليميني المتطرف تشارلي كيرك في برنامج على القناة الألمانية الثانية".

وذكر أن "دنيا حيالي وصفت كيرك بأنه (مؤثر متطرف ومثير للجدل) وأشارت إلى تصريحاته العنصرية والجنسية والمعادية للبشر، كما نددت بالمجموعات التي احتفلت بموته، مؤكدة أن هذا الفعل غير مبرر بأي شكل".

وأشار التقرير، إلى أن "الهجوم على حيالي تجاوز النقد البناء"، ناقلاً بعض التعليقات ضد الحيالي وهي "أتمنى أن يطلق عليك أحدهم النار، أيتها المثلية الحقيرة"، و"ستدفعين ثمن كلامك قريباً، تستحقين الأسوأ"، و"أتمنى موتك"، و"أتمنى أن تُقتلوا أمام عائلتكم"، بحسب ما نقله التقرير.

وأضاف، أن "حيالي ردت قائلة (حرية الرأي لها حدود.. النقد مقبول لكن الكراهية والتهديدات غير مقبولة)"، وتابع التقرير، أن "حيالي أعلنت عن توقف مؤقت لعدة أيام، لكن القناة الألمانية الثانية ZDF أكدت أن حيالي ستعود قريباً حيث ستظهر ابتداء من 23 أيلول/ سبتمبر 2025، كما ستواصل تقديم البرنامج الصباحي خلال الأيام المقبلة".

ولفت التقرير إلى أن "القناة الألمانية الثانية أكدت أنها تقف إلى جانب صحفييها وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتورط بالتحريض أو التهديد".

ونوّه إلى أن "التهديدات لحيالي ليست جديدة، فقد تعرضت لهجمات أثناء تغطية مظاهرات منكري كورونا، وتعرضت للاعتداء والإهانات المباشرة".

وختم التقرير الألماني بالإشادة بنشاطات المذيعة ذات الأصول العراقية ودورها في الدفاع عن حقوق الإنسان قائلاً إن "حيالي حصلت في عام 2018 على وسام الاستحقاق الاتحادي لجهودها في مكافحة العنصرية والدفاع عن حقوق الإنسان".