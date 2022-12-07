من شخص عاطل عن العمل.. رئيسة وزراء إيطاليا وابنتها تتلقيان تهديدات بالقتل

شفق نيوز / أفادت الشرطة الإيطالية، يوم الأربعاء، بتلقي رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وابنتها ذات الست سنوات، لتهديدات بالقتل عبر الإنترنت من شخص عاطل عن العمل، وغاضب من خطط الحكومة لخفض دعم يتعلق بمكافحة الفقر.

وأضحت الشرطة الإيطالية، أن "مطلق التهديد هو شاب من صقلية يبلغ من العمر 27 عاماً، ويخضع للتحقيق بسبب سلوكه"، مؤكدة "تفتيش منزل الشاب، وإغلاق حسابه على تويتر".

يذكر أن حكومة ميلوني اليمينية، تعمل على تقليص ما تسمى بخطة (دخل المواطنين) العام المقبل، تمهيداً لإلغائها بالكامل في 2024، لتحل محلها امتيازات جديدة لم تُعلن تفاصيلها بعد.