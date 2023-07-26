من دولة متسامحة إلى "معادية للإسلام".. حرق القرآن يغير صورة السويد ويدهور الوضع الأمني

شفق نيوز/ تدهور الوضع الأمني في السويد بعد حرق نسخ من المصحف مؤخرا هناك، وبعد الاحتجاجات على ذلك في أنحاء العالم الإسلامي، بحسب ما ذكر جهاز الأمن الداخلي.

وقال الجهاز، المعروف اختصارا بـ"سابو"، وفقاً لموقع قناة "الحرة" إن "حرق مصاحف في السويد، والحملات المستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أثرت سلبا على صورة السويد".

وأضاف في بيان، الأربعاء، أن "صورة السويد تغيرت "من دولة متسامحة إلى دولة معادية للإسلام والمسلمين"، ويٌعتقد أن الهجمات على المسلمين تحظى بموافقة الدولة، وتقوم مؤسسات الخدمات الاجتماعية التابعة للدولة بخطف الأطفال المسلمين".

كما ذكر "سابو" أن كل ذلك يخاطر بتأجيج التهديدات ضد السويد "من أفراد داخل أوساط إسلامية عنيفة"، وأن خطر الإرهاب في البلاد لا يزال مرتفعا، إذ يقف عند المستوى الثالث على مقياس من خمس درجات.

وقالت نائبة رئيس قسم مكافحة الإرهاب في الجهاز، سوزانا تريورنينغ، لهيئة البث العامة السويدية: نحن في وضع خطير، إنه تهديد متزايد.. يمكن أن يقع هجوم في إطار هذا التهديد المتزايد".

وكان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد دان في بيان، اليوم الأربعاء، "تدنيس" الكتب الدينية في السويد والدنمارك، قائلا إن: "سلوك المحرضين الفرديين لا يفيد سوى من يريدون تقسيمنا وتقسيم مجتمعاتنا" .

وامس الثلاثاء، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يشجب العنف على أساس الدين والإساءة للرموز الدينية والكتب المقدسة.

وينص القرار ايضاً على تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومواجهة خطاب الكراهية. ويأتي القرار بعد تكرار حوادث حرق القرآن الكريم أمام سفارتي العراق في السويد والدنمارك.

ودعت وزارة الخارجية العراقية اول امس الاثنين سلطات دول الاتحاد الأوروبي إلى "إعادة النظر بسرعة فيما يسمى بحرية التعبير والحق في التظاهر" بعد وقائع حرق المصحف.