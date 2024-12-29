من خلف القضبان.. أوجلان يرحب بـ"عملية سلام" بين الكورد والأتراك

شفق نيوز/ شدد الزعيم الكوردي عبد الله أوجلان، المحبوس في أحد سجون قرب إسطنبول، على أهمية التقارب بين الأتراك والكورد، وفق ما أفاد حزب كوردي يوم الأحد.

وذكر حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" الكوردي أن وفدا منه زار أوجلان، أمس السبت، في محبسه ونقل عنه قوله إن "تعزيز الأخوة التركية الكوردية مسؤولية تاريخية".

وبحسب ما ذكر الحزب، فقد أكد أوجلان خلال الزيارة استعداده للمساهمة في عملية السلام مع أنقرة.

‎وجاء في بيان للحزب أن "إعادة تعزيز الأخوة التركية الكوردية ليس مسؤولية تاريخية فحسب... لكن أيضا (مسألة) عاجلة لكل الشعوب"، وذلك غداة قيام اثنين من أعضاء حزب المساواة بزيارة مؤسس حزب العمال الكوردستاني الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

‎وكان حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للمورد قد أفاد، يوم الجمعة الماضي، بأن تركيا قررت السماح لأعضاء الحزب في البرلمان بإجراء محادثات وجها لوجه مع عبدالله أوجلان، زعيم حزب العمال الكوردستاني في سجنه الواقع في جزيرة، في أول زيارة من نوعها منذ ما يقرب من 10 سنوات.

‎وطلب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب الزيارة الشهر الماضي، بعد وقت قصير من توسيع حليف رئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقتراحا يهدف لإنهاء الصراع المستمر منذ 40 عاما بين الدولة وحزب العمال الكوردستاني.

‎وكان الزعيم الكوردي عبدالله أوجلان، المحتجز في الحبس الانفرادي في تركيا منذ عام 1999، قد تلقى أول زيارة "منذ 43 شهرا" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.