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"من أجل أمريكا مهيبة".. ترامب يقدم أوراق ترشحه للرئاسة  

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-16T05:15:59+0000
"من أجل أمريكا مهيبة".. ترامب يقدم أوراق ترشحه للرئاسة  

شفق نيوز/ قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أوراق ترشحه للرئاسة في انتخابات عام 2024 بشكل رسمي.

وبذلك أعلن ترامب رسميا ترشحه لمنصب رئيس الولايات المتحدة عام 2024 ، رغم حث حلفائه على تأجيل الإعلان عن المشاركة.

وقال ترامب من منزله في مار إيه لاغو في فلوريدا: "من أجل جعل أمريكا عظيمة ومهيبة مرة أخرى، أعلن الليلة ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وأوضح سبب قراره أن "العالم لم يشهد بعد المجد الحقيقي الذي يمكن لهذه الأمة أن تحققه".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لن تنجو خلال أربع سنوات أخرى من جو بايدن، الذي سيرشح نفسه أيضا في عام 2024. وقال: "أنا لا أقول هذا بضحك، أنا أتحدث بدموع".

ووعد الرئيس السابق من الآن وحتى يوم التصويت في عام 2024 "بالقتال كما لم يقاتل أحد من قبل".

وقال ترامب في خطاب ترشحه أيضا، إن عودة أميركا تبدأ الآن!، مضيفا أنه يريد أن يضمن عدم عودة جو بايدن للبيت الأبيض بولاية رئاسية جديدة في 2024.

وتشير الوثيقة المنشورة للجنة الانتخابات الفيدرالية إلى تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطلب يتضن ترشيح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة عام 2024.

ويتوقع أن تمهد أوراق ترامب التي تم تقديمها أمام هيئة الانتخابات الفيدرالية الأميركية لمعركة قاسية داخل الحزب الجمهوري لنيل بطاقة الترشح للرئاسة.

 

 

 

 

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