من بينها العراق .. تصنيف جديد يحدد أقوى وأضعف جوازات السفر عربيا وعالميا

شفق نيوز/ تربع جواز السفر الإماراتي على قائمة أقوى جوازات السفر على المستوى العالمي والعربي منفردا بحصول على 180 نقطة من التأشيرة الحرة، وفقا لآخر تحديثات مؤشر "باسبورت إندكس" العالمي، تفاوتت جوازات السفر العربية بين القوة والضعف ضمن القائمة.

ويعتمد تصنيف مؤشر "باسبورت إندكس" التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية على عدد وجهات السفر التي يستطيع مواطنو دولة معينة السفر إليها بدون استصدار تأشيرة مسبقاً، أو حصوله على التأشيرة فور الوصول إلى الوجهة المقصودة أو الحصول عليها إلكترونيا، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

ويحتل جواز السفر القطري مركز متقدما في قائمة المؤشر ويتربع على المركز 44 بدخول 116 دولة بدون تأشيرة مسبقه، يليه الجواز الكويتي في المركز الـ 45 بدخول 110 دولة بدون تأشيرة يليه جواز السفر البحريني في المركز 48 ويمكن حامله من دخول 101 دولة حول العالم.

ويأتي جواز سفر المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ 51 بدخول 98 دولة، ثم الجواز العُماني في المركز الـ 52 الذي يمكّن حامله من دخول 97 دولة من دون تأشيرة.

ويأتي في ذيل القائمة مجموعة من جوازات السفر العربية، ويأتي الجواز السوري في المركز قبل الأخير الـ 97 بدخول 40 دولة بدون تأشيرة وذلك قبل المركز الأخير الـ 98 الذي تحتله أفغانستان، يسبقه الجواز العراقي في المركز 96 ودخول 41 دولة، ويحتل الجواز اليمني المركز الـ 94 بمشاركة الجواز الباكستاني بدخول 46 دولة حول العالم.

وبحسب مؤشر "باسبورت إندكس" يتقاسم المركز الـ 91 جوازي سفر كل من فلسطين وليبيا برصيد 52 دولة من دون تأشيرة مسبقة، بينما يأتي الجواز السوداني في المرتبة الـ 89 بالمشاركة مع الجواز الإثيوبي ويمكن حاملهما من دخول 54 دولة، فيما يستقر الجواز الصومالي في المركز 95 بدخول 44 دولة، ويحتل جواز سفر لبنان المركز الـ 86 بدخول 57 دولة من دون تأشيرة مسبقة، فيما تقاسم جوازي سفر الأردن وموريتانيا المركز الـ 97 إذ يمكنان حاملهما من دخول 65 دولة بدون تأشيرة.

وتتوسط مجموعة أخرى من الدول العربية قائمة الأقوى عالميا في المؤشر العالمي، حيث يأتي الجواز التونسي في المركز 64 بدخول 80 دولة، والجواز المغربي في المرتبة 66 بالمشاركة مع الجواز الكيني بدخول 78 دولة، والجواز المصري مع الجواز الأردني في المركز الـ 79 بدخول 65 دولة حول العالم من دون تأشيرة.