من أبرز المتضررين؟.. بدء تنفيذ العقوبات الأمريكية على ميناء تشابهار الإيراني

ميناء تشابهار الإيراني (أ ف ب)

شفق نيوز- واشنطن

بدأ تنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة على ميناء تشابهار الإيراني الإستراتيجي، يوم الاثنين، في إطار تشديد الضغوط على طهران، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويقضي التشريع الأمريكي بمنح الشركات، بما في ذلك شركة "إنديا بورتس غلوبال ليميتد" India Ports Global Limited الهندية المملوكة للدولة، مهلة 45 يوماً للانسحاب من تشابهار، تحت طائلة تجميد أصولها في الولايات المتحدة وحظر التعامل معها.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت في 16 أيلول/ سبتمبر الجاري إلغاء إعفاء صدر في 2018، يسمح للهند ودول أخرى باستخدام هذا الميناء الإستراتيجي بدون التأثر بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في 29 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وكان قرار الإعفاء مدفوعاً بالحاجة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان المجاورة ومساعدتها في إعادة الإعمار.

لكن وزارة الخارجية الأمريكية وجدت أن هذا الإعفاء لم يعد مبرراً مع عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021.

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندهير جايسوال حينها بالقول إن نيودلهي تدرس "تداعيات هذا الإلغاء على الهند".

يأتي ذلك فيما تتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب الهند بدعم "آلة الحرب" الروسية في أوكرانيا من خلال شراء النفط الروسي، وفرضت رسوماً جمركية إضافية على المنتجات الهندية كإجراء عقابي.

وميناء تشابهار الواقع في جنوب شرق إيران والمطل على بحر عُمان، هو أقرب ميناء إيراني إلى الهند. واستثمرت نيودلهي بشدة في تطوير هذا الميناء لمنافسة ميناء غوادار في باكستان.

وتضاف هذه العقوبات الأمريكية إلى تلك التي فرضتها الأمم المتحدة مساء السبت الماضي، بعد تعثر المحادثات بين طهران والقوى الغربية بشأن برنامجها النووي.