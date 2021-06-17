من القامشلي إلى عين عيسى.. روسيا تنقل جنوداً لها داخل سوريا

شفق نيوز/ نقلت القوات الروسية في سوريا، يوم الخميس، قرابة 20 آلية عسكرية وأكثر من 100 جندي من قاعدتها العسكرية بمطار القامشلي شمال شرق سوريا إلى بلدة عين عيسى بريف الرقة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن رتلاً عسكرياً روسياً يتكون من مدرعات وجنود توجهوا عبر الطريق الدولي (M4) إلى القاعدة الروسية بمدينة عين عيسى شمالي سوريا.

وأوضح أنه غالبا ما تقوم القوات الروسية بتحركات عسكرية بين نقاطها في مناطق تل تمر والقامشلي وعين عيسى والرقة ولكنها في الغالب تكون محدودة ولا تتجاوز بضع مدرعات.

وأشار المراسل إلى أن القافلة تتكون من مدرعات هجومية وأخرى تحمل مواداً لوجستية وذخائر إلى جانب عشرات الجنود.

وتتمركز القوات الروسية بشكل رئيسي في مطار القامشلي الدولي بمنطقة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا إلى جانب امتلاها نقاط وقواعد عسكرية في بلدة تل تمر ومدينة عين عيسى وأخرى في ريف الرقة الشمالي.