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من العراق إلى إيران.. عاصفة رملية "عاتية" تغلق المدارس وتعطل الأعمال

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-17T09:43:46+0000
من العراق إلى إيران.. عاصفة رملية "عاتية" تغلق المدارس وتعطل الأعمال

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام إيرانية رسمية يوم الثلاثاء، أن المدارس والمكاتب الحكومية أغلقت أبوابها في العاصمة ومدن أخرى بعد عاصفة رملية أخرى غطت طهران.

وذكر التلفزيون الإيراني؛ أن جودة الهواء باتت سيئة للغاية وارتفعت معدلات التلوث الناجم عن الغبار.

وهذه ثالث عاصفة رملية عاتية تشهدها إيران منذ منتصف أبريل الماضي، إذ أغلقت السلطات أيضا المدارس في طهران ومحافظات أخرى الأسبوع الماضي بسبب عاصفة رملية مماثلة ، لكنها المرة الأولى اليوم التي تعلق فيها عمل المكاتب الحكومية في طهران بسبب عاصفة رملية.

وتعد طهران من أكثر مدن العالم تلوثا.

وشهدت مناطق غرب البلاد، الواقعة على طول الحدود مع العراق، إغلاقا متكررا للمدارس والشركات بسبب العواصف الرملية.

كما ألغيت وتأجلت عشرات الرحلات الجوية في مطارات غربي إيران يوم الاثنين.

وفي العراق المجاور، تسببت العواصف الرملية - ثمان عواصف في الأقل منذ أبريل  - في اكتظاظ المستشفيات بآلاف المواطنين بسبب مشاكل حادة في التنفس، ولقى شخص واحد في الأقل حتفه.

كما لقي ثلاثة أشخاص في الأقل حتفهم في سوريا على طول الحدود مع العراق بسبب العاصفة.

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