من الطابق العشرين.. مصرع رجل أعمال أميركي قفز من أحد الفنادق في نيويورك

شفق نيوز/ لقي رجل أعمال أميركي شهير حتفه بعدما سقط من أحد فنادق مدينة نيويورك، في حادثة وصفت بالغامضة، وما تزال الشرطة تحقق فيها.

وأكد مسؤول في إنفاذ القانون الأميركي، أن جيه مايكل كلاين، مؤسس شركة تذاكر السينما Fandango، سقط ولقي حتفه يوم الثلاثاء، وفق ما نقلته شبكة "CNN".

وقالت إدارة شرطة نيويورك إنه في حوالي الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء، عثر على الرجل البالغ من العمر 64 عامًا مصابًا بجروح تشير إلى أنه سقط من ارتفاع شاهق من فندق كيمبرلي، وهو فندق فاخر في وسط مانهاتن.

ويعتقد المحققون أنه قفز من الطابق العشرين بالفندق. وأعلنت خدمات الطوارئ الطبية وفاته بعد فترة وجيزة.

وكلاين هو شريك مؤسس ومدير في شركة الأسهم الخاصة Accretive والرئيس التنفيذي لصندوق استثماري باسم Juxtapose، كما قام بتأسيس عدد من الشركات الأخرى.

وكان كلاين متزوجاً وأب لستة أطفال، وحصل على البكالوريوس من جامعة كورنيل والماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال، وفقا لموقع رابطة خريجي كلية هارفارد للأعمال، وأسس كلاين شركة Fandango في عام 1999 وبقي فيها حتى عام 2011، وفقا لموقع "لينكدإن"، وهي مملوكة الآن لشركة NBCUniversal.