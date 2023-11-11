من الرياض.. الرئيس السوري: لا معنى لأي خطاب ما لم نمتلك أدوات الضغط

شفق نيوز / رأى الرئيس السوري بشار الأسد، يوم السبت، أن "المقاومة الفلسطينية الباسلة فرضت واقعا جديدا في منطقتنا وبه امتلكنا الأدوات السياسية التي تمكننا من تغيير المعادلات".

وقال الأسد، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية: "32 عاما من سلام فاشل نتيجته الوحيدة أن الكيان ازداد عدوانية والوضع الفلسطيني ازداد ظلما وقهرا وبؤسا".

وأضاف الرئيس السوري: "غزة لم تكن يوما قضية.. فلسطين هي القضية وغزة تجسيد لجوهرها وتعبير صارخ عن معاناة شعبها.. إذا لم نمتلك أدوات حقيقية للضغط فلا معنى لأي خطوة نقوم بها أو خطاب نلقيه".

وخلص الأسد إلى القول: "المزيد من الوداعة العربية تساوي المزيد من الشراسة الصهيونية والمجازر بحقنا ولا يمكن عزل الإجرام المستمر عن طريقة تعاطينا كدول عربية وإسلامية مع الأحداث المتكررة بشكل مجتزأ من القضية الفلسطينية".