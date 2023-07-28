من اكبر مصافي البلاد.. اندلاع حريق في مصفاة الأحمدي للنفط في الكويت

شفق نيوز/ أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الجمعة، اندلاع حريق في أحد خطوط مصفاة ميناء الأحمدي جنوبي العاصمة الكويت.

وقال الناطق الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود، غانم العتيبي، في تدوينة إن "حريقا محدودا" اندلع في أحد الخطوط في مصفاة ميناء الأحمدي".

وأكد أنه "جاري التعامل مع الحريق حسب الإجراءات المتبعة في الشركة"، مضيفا أن الشركة ستعلن المزيد من التفاصيل حول الحادث "عند توافرها".

وتبلغ مساحة مصفاة الأحمدي، التي بدأ تشغيلها العام 1949، حوالى 10,5 كلم مربع، وهي إحدى مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية الثلاث وأكبرها من حيث الطاقة التكريرية (نحو 466 ألف برميل نفط).

وفي يناير 2022، قتل شخصان وأصيب 10 آخرون إثر حريق في وحدة إسالة الغاز بأكبر مصفاة نفط في الكويت، مصفاة ميناء الأحمدي جنوب العاصمة.

وتنتج الكويت، التي تعد من أثرى دول الخليج بالنفط ومصادر الطاقة نحو 2,7 مليون برميل نفط يوميا يتم تصدير غالبيتها من الموانئ المطلة على مياه الخليج.

وتشكل عائدات النفط نحو 90 بالمئة من دخل الكويت، العضو الرئيسي في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).