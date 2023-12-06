أُمنية سقوط النظام الايراني تحظى بتفاعل وإعجاب عشرات الملايين في البلاد

شفق نيوز/ حظيت أُمنية سقوط نظام الجمهورية الاسلامية الإيرانية على مواقع التواصل الاجتماعي وخلال يوم واحد بملايين التفاعلات والاعجابات المؤيدة من قبل المواطنين في تلك البلاد.

وطلب مجلس محافظة العاصمة الإيرانية طهران على موقع "أنا طهران"، من سكان العاصمة التعبير عن تمنياتهم إزاء الخدمات التي يرغبون بالحصول عليها.

وقد لاقى تعليق أحد المتابعين على المنشور تفاعلاً كبيراً وصل الى نحو 37 مليون اعجاب في يوم واحد.

وتضمن هذا التعليق أُمنية لكاتبه بسقوط نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكتبت زهراء نجاد بهرام عضو مجلس محافظة طهران، في منشور لها على الموضوع من على تطبيق "إنستجرام"، قائلة: "كان من المفترض لأي أُمنية تكتسب تفاعلاً أكثر من على منصات التواصل الاجتماعي وفي الموقع بأن تلاقي اهتماماً أكبر".

ولكن بعد هذا التعليق تقرر إغلاق الموقع بشكل تام، وفقاً لنجاد بهرام.