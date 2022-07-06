منع النساء "السافرات" من استخدام المترو في مدينة مشهد الإيرانية

شفق نيوز/ أعلنت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأربعاء، أن السلطات ستمنع النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب من استخدام المترو في مدينة مشهد.

وأفاد نادي الصحفيين الشباب، وهو وكالة صحفية تابعة للتلفزيون الحكومي، بأن "نائب المدعي العام في مشهد كتب أخيراً رسالة إلى محافظ المدينة يطالبه فيها بمنع النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإسلامي من استخدام المترو".

وأشار إلى أن "الرسالة اثارت ردود فعل عدّة"، ناشراً نسخة من الوثيقة المؤرّخة في 26 حزيران/ يونيو الماضي.

وأضافت الرسالة "في حال عدم احترام هذا الامر بحلول السادس من تموز/ يوليو الجاري، ستتم محاكمة المسؤولين المعنيين".

وتعد مشهد، ثاني مدن إيران التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، موطناً لأقدس أماكن العبادة في البلاد.

واكد المدعي العام في ايران، محمد جعفر منتظري، حقيقة هذه الرسالة، في ردّ على سؤال نادي الصحفيين الشباب، مبيناً "تتوافق رسالة نائب المدعي العام في مشهد مع القانون".

وكانت وسائل إعلام محلية أعلنت، في وقت سابق، إغلاق السلطات ثلاثة مقاهي في مدينة قم لأن النساء الموجودات في المكان لم يرتدين الحجاب.

واوقفت الشرطة في مدينة شيراز في حزيران/ يونيو الماضي، عدداً من الفتيات اللواتي خلعن حجابهن خلال فعالية تزحلق.

ومنذ توليّ الثورة الإسلامية مقاليد الحكم في إيران عام 1979، يلزم القانون في البلاد جميع النساء بارتداء الحجاب والملابس الفضفاضة لدى الخروج إلى الاماكن العامة.

ومع ذلك، يظهر عددٌ متزايد من النساء الإيرانيات في طهران والمدن الكبرى الأخرى، شعرهن بشكل أكثر وضوحاً.