"منعطف تاريخي خطير".. الاتحاد الأوروبي يستعد للاستغناء عن النفط الروسي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، أنه يعد حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا لعزلها اقتصاديا، وهو ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبيناً أن الأوروبيين مستعدون لفرض "عقوبات قاسية" جديدة على موسكو.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في قصر فرساي بالعاصمة الفرنسية باريس، "نعمل على خطة تحقق الاستقلال الكامل لأوروبا في مجال الطاقة بحلول عام 2027، هناك ضرورة لزيادة الاستثمار في الدفاع ونحتاج أن نتفادى الانقسام لنحافظ على تقدمنا".

وبينت أن المفوضية الأوروبية ستقدم خطة بحلول منتصف أيار/ مايو حول كيفية إنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز والنفط والفحم الروسي بحلول عام 2027.

من جهته، أشار مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى أن "الغرب أخطأ في العلاقات مع روسيا عموما، و بالوعود التي قدمها لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف الناتو".

وقال ان "الاتحاد الأوروبي فرض الحد الأقصى من العقوبات المالية ضد روسيا ووصل إلى حد معين"، مشيرا إلى ان "أوكرانيا ومستقبلها ومستقبل الديمقراطية والاتحاد الأوروبي نكتبه هنا".

بدوره حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أن الأوروبيين مستعدون لفرض "عقوبات قاسية" جديدة على روسيا إذا استمرت العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي "فرضنا عقوبات غير مسبوقة وبسرعة فائقة على روسيا وإذا استمرت الأمور على الصعيد العسكري سنفرض عقوبات جديدة بما فيها عقوبات قاسية".

وأكد ماكرون أن الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا "حتى النهاية"، معتبرا أن ‏التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا يعد "منعطفا تاريخيا خطيرا"، وأن الأوروبيين واضحون ومتحدون في تنديدهم بالعملية العسكرية.

وتابع: "بعثنا رسالة إلى أوكرانيا مفادها أن مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مفتوح".

ولفت إلى أن فرنسا خططت لإنهاء الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية في 2027، مؤكدا على أن بلاده بدأت العمل على الاستقلال في مجال الطاقة.

كما صرح بأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحدث اضطرابا في سلاسل إمداد الغذاء في أوروبا وإفريقيا، محذرا من وقوع مجاعة في إفريقيا خلال 12 شهر.