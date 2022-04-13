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منظمة: 250 مليون شخص يواجهون الفقر المدقع في 2022

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-13T08:08:27+0000
منظمة: 250 مليون شخص يواجهون الفقر المدقع في 2022

كشفت إحصاءات حديثة أن أكثر من 250 مليون شخص في أنحاء العالم مهددون بالوقوع في براثن الفقر المدقع في 2022، بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية، وتزايد انعدام المساواة، وآثار جائحة كوفيد-19 المستمرة.

وكشفت منظمة أوكسفام غير الحكومية التي أجرت الدراسة، أنه في ظل تلك المعطيات، سيكون 860 مليون شخص يعيشون في فقر شديد بنهاية العام، أي بمعدل دخل يومي لا يتجاوز 1.9 دولار.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن ارتفاع المواد الغذائية وحده "سيدفع 65 مليون شخص إلى الفقر الشديد" وسيضاف هؤلاء إلى 198 مليون يعانون بالفعل من تداعيات الجائحة وانعدام المساواة.

وكانت منظمة الأغذية العالمية قد أعلنت في وقت سابق أن أسعار السلع الغذائية قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في مارس، وذلك لأن روسيا وأوكرانيا هما أول وخامس أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم على التوالي.

وبحسب التقرير، فإن مجموعة من الحكومات على وشك التخلف عن سداد ديونها، ما يضطرها إلى خفض الإنفاق العام من أجل دفع مستحقات دائنيها واستيراد المواد الغذائية والوقود، حيث سيتعين على "أفقر الدول دفع ما إجماله 43 مليار دولار لسداد ديونها هذا العام" وفق أوكسفام.

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