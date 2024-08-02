منظمة "فاو" تؤشر انخفاضاً بأسعار الغذاء العالمية

شفق نيوز/ كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، يوم الجمعة، عن انخفاض أسعار الغذاء بشكل طفيف خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.

وذكرت المنظمة في بياناتها أن الزيادات في أسعار اللحوم والزيوت النباتية والسكر بشكل جزئي عوضت هبوط مؤشر الحبوب.

وسجل مؤشر المنظمة للأسعار الذي يتابع السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولاً على مستوى العالم، 120.8 نقطة في تموز/ يوليو الماضي، انخفاضاً من 121.0 نقطة في حزيران/ يونيو الماضي. وتم تعديل قراءة حزيران/ يونيو بعد أن كانت 120.6 نقطة في البداية.

وقبل تموز/ يوليو الماضي، ارتفع مؤشر "الفاو" لأربعة أشهر متتالية بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاث سنوات في شباط/ فبراير الماضي مع تراجع أسعار المواد الغذائية من ذروة قياسية سجلتها في آذار/ مارس 2022، عقب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، الرائدة مثل روسيا في تصدير المحاصيل.

وانخفض المؤشر في تموز/ يوليو الماضي 3.1% عن مستواه قبل عام، ونزل 24.7% عن ذروة عام 2022.