منظمة دولية تهاجم ترامب: سيس وسائل الإعلام الأميركية

شفق نيوز/ هاجمت منظمة "مراسلون بلا حدود"، يوم الجمعة، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدة أنها "سيست" وسائل الإعلام وخفضت الدعم على العشرات منها.

وذكرت المنظمة في تقرير، أنّ وسائل الإعلام والصحفيين يواجهون مواقف "إشكالية" أو "صعبة" أو "خطرة للغاية" في ثلاثة أرباع البلاد الـ180 التي تمّ تقييم الأوضاع فيها، موضحة أن "الوضع بات صعبا للمرة الأولى على مستوى العالم، فقد أشارت خصوصاً إلى وطأة القيود الاقتصادية، الأمر الذي تعكسه الحالة الأميركية".

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن إدارة ترامب سيّست المؤسسات وخفضت الدعم لوسائل الإعلام المستقلة وهمشت الصحفيين الذين باتوا يتعرضون "لعدائية متنامية" فيما "تنهار الثقة بوسائل الاعلام".

وكانت لجنة حماية الصحفيين رأت في تقرير عن الأيام المئة الأولى من ولاية ترامب الثانية في وقت سابق هذا الأسبوع، أن "حرية الصحافة لم تعد حقا مكتسباً في الولايات المتحدة".

وبدأ ترامب بتفكيك وسائل الإعلام العامة الأميركية في الخارج، مثل "فويس أوف أميركا" (Voice of America)، ما أدى إلى حرمان "أكثر من 400 مليون شخص من الوصول إلى معلومات موثوقة" وفقاً للمنظمة.