منظمة دولية: اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط سيؤدي لمخاطر اقتصادية كبيرة

شفق نيوز/ حذّرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اليوم الأربعاء، من أن تفاقم الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" سينعكس على الاقتصاد العالمي وبشكل رئيسي عبر أسعار النفط والغاز، فيما بينت أن التجارة البحرية الدولية قد تتأثر أيضاً.

وبحسب تقديرات المؤسسة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، فإنه "إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمّتها، فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن"، بحسب موقع "فرانس24" الفرنسي.

ولفتت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أنه إذا اشتدت الحرب في الشرق الأوسط واتسعت رقعتها، فإن تأثير انتقالها على الاقتصاد العالمي قد يكون بشكل رئيسي من خلال أسعار النفط والغاز.

وأشارت إلى أن ارتفاع سعر البرميل بمقدار 10 دولارات قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي 0.2 نقطة في العام الأول وانخفاض النمو 0.1 نقطة.

وأضافت أن التجارة قد تتأثر بشكل كبير بسبب وجود طريقين تجاريين دوليين في منطقة الصراع هما مضيق هرمز وقناة السويس.

وبينت أنها خفّضت توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9% فيما أبقت على توقعات العام المقبل من دون تغيير، حتى الآن، كما أن آثار الحرب على الاقتصاد العالمي "محدودة نسبياً".

كما خفضت المنظمة توقعاتها للنمو بمقدار 0.1 نقطة هذا العام وأبقت على توقعاتها للعام المقبل عند 2.7%.

وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في المؤسسة كلير لومبارديلي، في التقرير أن العراقيل التي تكبح الاقتصاد ليست ناجمة عن الشرق الأوسط وأن "ضيق الأوضاع المالية وضعف التجارة وانخفاض الثقة لها كلها تبعات فادحة".

من جهة أخرى، يتوقع أن ينخفض التضخم الذي ما زال مرتفعاً بشكل تدريجي إلى 5.3% العام المقبل في الدول الأعضاء في المنظمة مقارنة بنسبة 7.4% هذا العام.

وفي منطقة اليورو، يتوقع أن يصل إلى 2.9% عام 2024 مقارنة بـ5.5% هذا العام وإلى 2.8% في الولايات المتحدة مقارنة بـ3.9% عام 2023.

وأشارت لومبارديلي إلى أن "وتيرة النمو غير متساوية" إذ يتوقّع أن تسجل الولايات المتحدة نمواً بنسبة 2.4% هذا العام و1.5% العام المقبل (+0.2 نقطة مقارنة بتوقعات أيلول/ سبتمبر السابقة)، فيما ستكون نسبة النمو في منطقة اليورو 0.6% هذا العام و0.9% العام المقبل.

من جهة أخرى، قد تصل نسبة النمو في الصين إلى 5.2% هذا العام و4.7% العام المقبل، بزيادة 0.1 نقطة مقارنة بتوقعات أيلول/ سبتمبر الماضي، في حين يتوقع أن تسجل المملكة المتحدة نمواً بنسبة 0.5% عام 2023 وبنسبة 0.7% عام 2024.