منظمة حقوقية تؤكد اعتقال والد الفتاة الإيرانية ارميتا

شفق نيوز/ كشفت منظمة "هنكاو" الحقوقية الإيرانية الكوردية، اليوم الخميس، عن اعتقال قوات الأمن على، شاهين أحمدي، والدة الفتاة أرميتا كراوند.

وأكدت المنظمة هذا الخبر في منشور على منصة أكس، فيما لم يصدر تأكيد رسمي حتى الآن بشأن الاعتقال، وفقا لرويترز.

وقال ناشطان حقوقيان بارزان لرويترز، إن كراوند ترقد في حالة حرجة بمستشفى بعدما دخلت في غيبوبة بسبب ما قالا إنها مواجهة مع عناصر من شرطة قطار أنفاق طهران لمخالفتها قانون الحجاب.

وتكتسب حالة أرميتا كراوند (16 عاما) حساسية كبيرة في ظل احتمال أن تلقى مصير، مهسا أميني (22 عاما)، التي أثارت وفاتها العام الماضي وهي في غيبوبة رهن احتجاز شرطة الأخلاق احتجاجات بأنحاء البلاد استمرت لشهور.

وبينما تنفي السلطات مزاعم جماعات حقوقية بأن كراوند دخلت في غيبوبة يوم الأحد بعد مواجهة مع عناصر من شرطة إنفاذ قانون الزي الإسلامي، نشرت منظمة هينكاو الحقوقية الإيرانية الكوردية صورة الفتاة وهي فاقدة للوعي في مستشفى بالعاصمة طهران حيث نقلت بعد الحادث.

ولم تستجب وزارة الداخلية الإيرانية على الفور على طلب للتعليق حول الحادث من قبل رويترز.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على منصة إكس، الخميس، إن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا "تبدي قلقا غير صادق بشأن النساء والفتيات الإيرانيات".