منظمة تكشف عن تراجع "مقلق" بمؤشر الديمقراطية وحرية الصحافة منذ 50 عاماً

شفق نيوز- متابعة

كشفت منظمة "إنترناشيونال أيديا" السويدية، يوم الخميس، عن تراجع "مقلق" بمؤشر الديمقراطية في الكثير من دول العالم، وخاصة حرية الصحافة خلال السنوات الخمس الأخيرة، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 50 عاماً.

وبحسب تقرير المنظمة التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها، فقد تراجعت حرية الصحافة في 43 دولة موزعة على القارات كلها، من بينها 15 في أفريقيا و15 في أوروبا.

وقال الأمين العام لمركز الدراسات، كيفن كاساس زامورا، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن "وضع الديموقراطية الراهن مقلق"، موضحاً أن 54% من دول العالم سجلت بين العامين 2019 و2024 تراجعاً في المؤشرات الخمسة الرئيسية للديموقراطية.

وأكد زامورا "الخلاصة الأهم في تقريرنا هي على الأرجح: التراجع الخطر جدا في حرية الصحافة في العالم". فبين العامين 2019 و2024 عرفت حرية الصحافة "أكبر تراجع خلال السنوات الخمسين الأخيرة".

وأوضح المسؤول "لم يسبق أن شهدنا تراجعاً بهذه الخطورة لهذا المؤشر الرئيسي لسلامة الديموقراطية".

وأضاف "يحصل خليط سام يتضمن من جهة تدخلات قوية من جانب الحكومات، بعضها من مخلفات الجائحة".

ومن جهة أخرى "هناك التأثير السلبي جداً للتضليل الإعلامي، جزء منه حقيقي والجزء الآخر يستخدم كحجة من جانب الحكومات لتقييد حرية التعبير".

كذلك، أعرب مركز الدراسات عن قلقه من ظاهرة عالمية لتركز وسائل الإعلام التقليدية فضلا عن "غياب وسائل إعلام محلية في الكثير من الدول، والتي تلعب دوراً مهماً جداً في دعم النقاش الديموقراطي"، بحسب زامورا.

وسجلت أفغانستان وبوركينا فاسو وبورما التي تحتل أساساً مراكز متدنية، أكبر تراجع على هذا الصعيد.

وسجل رابع أكبر تراجع في كوريا الجنوبية على ما جاء في التقرير الذي أشار إلى "كثرة المحاكمات بتهم التشهير التي ترفعها الحكومة وحلفاؤها السياسيون على صحفيين ومداهمة منازل صحفيين".

ولا يشمل التقرير التداعيات الأولى لولاية دونالد ترامب الثانية إلا أن "بعض الأمور التي شهدناها خلال الانتخابات في نهاية السنة الماضية وخلال الأشهر الأولى من 2025 مقلقة"، وفقاً لزامورا.

وأضاف "ما يحصل في الولايات المتحدة يميل إلى الانتشار عادة على الصعيد العالمي وهذا لا يبشر بالخير للديموقراطية في العالم".