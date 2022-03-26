منظمة: انبعاثات الكربون سيزيد 2.5% بعد اعتماد أوروبا على الفحم

شفق نيوز / توقعت منظمة بحثية أن تصل انبعاثات الكربون إلى مستوى قياسي في عام 2022، بالتزامن مع تزايد الاعتماد على توليد الكهرباء بالفحم لحل أزمة الطاقة التي تزايدت في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكرت منصة معلومات وبيانات الطاقة والسلع العالمية "إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس أناليتكس"، في تقرير لها، أن "الانبعاثات لثاني اوكسيد الكاربون ستزداد خلال عام 2022 بنسبة 2.5% عن مستويات عام 2021، على الرغم من الاهتمام الكبير بالتغير المناخي والتأثير المستمر لوباء كوفيد-19".

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أنجيليكوسيس للشحن، سفينونغ ستولهي، إن "الفحم سيؤدي دورًا مهمًا للغاية بحلّ أزمة الطاقة في أوروبا على المدى القصير".

وأوضح ستولهي، أن "تجارة الفحم شهدت نموًا، في حين ظلت تجارة خام الحديد الجافة ثابتة نسبيًا منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي".

وأشار إلى أن "الفحم ضروري لتمكين محطات الكهرباء الأوروبية من تقليل استخدام الغاز من روسيا، الذي سيجري التخلص منه تدريجيًا، بموجب توجيهات وعقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة".