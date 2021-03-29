سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

منظمة العفو الدولية تعين كالامار رئيسة لها

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-29T05:46:50+0000
منظمة العفو الدولية تعين كالامار رئيسة لها

شفق نيوز/ أعلنت منظمة العفو الدولية، تعيين مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، أغنيس كالامار، والتي قادت التحقيقات في مقتل الصحفي السعودية، جمال خاشقجي، رئيسة لها لمدة أربع سنوات.

وقالت المنظمة الدولية المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم، إن فترة ولاية كالامار لأربع سنوات كأمين عام تبدأ الاثنين".

وحققت الخبيرة الحقوقية الفرنسية المعروفة، كالامار، في بعض القضايا، كان أبرزها مؤخرا، مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018، وإسقاط إيران الطائرة الأوكرانية في يناير 2020، كما اتهمت، في آذار الجاري، روسيا بأنها مسؤولة عن محاولة اغتيال المعارض الروسي المسجون حاليا، أليكسي نافالني من خلال تسميمه.

وتضمن تحقيق كالامار في مقتل خاشقجي في يونيو 2019. تفاصيل مروعة عن مقتله وتقطيع أوصاله، والتستر على قتله من قبل فريق من العملاء السعوديين.

related

منظمة العفو الدولية: تركيا ارتكبت ”جرائم حرب“ في سوريا

Date: 2019-10-18 12:37:07
منظمة العفو الدولية: تركيا ارتكبت ”جرائم حرب“ في سوريا

سوريا الديمقراطية تطالب بمراقبة دولية: أسرع الطرق لإنهاء كامل للأزمة

Date: 2019-10-19 12:02:17
سوريا الديمقراطية تطالب بمراقبة دولية: أسرع الطرق لإنهاء كامل للأزمة

إيران ترد على منظمة العفو الدولية: معطيات قتلى الاحتجاجات مفبركة

Date: 2019-11-20 16:21:42
إيران ترد على منظمة العفو الدولية: معطيات قتلى الاحتجاجات مفبركة

منظمة حقوقية: 143 قتيلا على الأقل في احتجاجات إيران

Date: 2019-11-26 06:52:22
منظمة حقوقية: 143 قتيلا على الأقل في احتجاجات إيران

صحيفة: نظام أردوغان يطرد اللاجئين السوريين وتفرض عليهم شروطاً

Date: 2019-11-30 07:43:35
صحيفة: نظام أردوغان يطرد اللاجئين السوريين وتفرض عليهم شروطاً

العفو الدولية تهاجم الأحكام السعودية بشأن قضية مقتل خاشقي

Date: 2019-12-23 19:30:33
العفو الدولية تهاجم الأحكام السعودية بشأن قضية مقتل خاشقي

رسالة عاجلة من العفو الدولية لوزير عدل تركيا

Date: 2019-08-15 15:59:58
رسالة عاجلة من العفو الدولية لوزير عدل تركيا