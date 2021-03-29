منظمة العفو الدولية تعين كالامار رئيسة لها

شفق نيوز/ أعلنت منظمة العفو الدولية، تعيين مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، أغنيس كالامار، والتي قادت التحقيقات في مقتل الصحفي السعودية، جمال خاشقجي، رئيسة لها لمدة أربع سنوات.

وقالت المنظمة الدولية المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم، إن فترة ولاية كالامار لأربع سنوات كأمين عام تبدأ الاثنين".

وحققت الخبيرة الحقوقية الفرنسية المعروفة، كالامار، في بعض القضايا، كان أبرزها مؤخرا، مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018، وإسقاط إيران الطائرة الأوكرانية في يناير 2020، كما اتهمت، في آذار الجاري، روسيا بأنها مسؤولة عن محاولة اغتيال المعارض الروسي المسجون حاليا، أليكسي نافالني من خلال تسميمه.

وتضمن تحقيق كالامار في مقتل خاشقجي في يونيو 2019. تفاصيل مروعة عن مقتله وتقطيع أوصاله، والتستر على قتله من قبل فريق من العملاء السعوديين.